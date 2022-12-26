В Якутске задержали трех курьеров, работавших на телефонных мошенников

Фото и видео: МВД Якутии

В Якутске полиция задержала трех курьеров, которые переправляли деньги от обманутых якутян мошенникам. Ими оказались трое молодых людей, студентов техникумов. Парни видели, что их жертвами зачастую становятся пожилые и беспомощные граждане, но это не останавливало их от ведения грязного бизнеса.

Как рассказали в полиции, одной из жертв мошенников стала пожилая супружеская пара, жители Якутска 81 и 83 лет. Им позвонили неизвестные, и сообщили, что их 55-летняя дочь якобы спровоцировала крупное ДТП, переходя дорогу в неположенном месте. Чтобы уладить вопрос быстро и безболезненно, от якутян потребовали оплатить операцию «пострадавшим».

Спустя некоторое время подъехал курьер, который забрал у пары 173 тысячи рублей. Разумеется, никакого ДТП не было, а звонивший «адвокат» оказался банальным мошенником. Отыскать его будет почти невозможно, вполне вероятно, что он вовсе живет не в России, но вот курьер, забравший деньги у пенсионеров, был задержан вместе с парой «коллег».

«18 и 19-летние студенты прекрасно знали, что нарушают закон и видели, что пострадавшей стороной чаще выступают пожилые люди и матери, которых ввели в состояние большого страха за судьбу близких и детей. Тем не менее, соблазнившись быстрым заработком через объявления, распространяемых в мессенджерах, стали сообщниками преступников. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», – сообщили в полиции.

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