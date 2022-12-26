В Мархе Якутска при пожаре погиб пожилой мужчина

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

25 декабря около 11 часов вечера произошел пожар в частном доме в микрорайоне Марха города Якутска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем. В результате пожара дом с пристроенной верандой поврежден по всей площади 42 кв.м.

В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина 1961 г.р. Предположительная причина трагедии — короткое замыкание, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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