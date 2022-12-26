В отделении пенсионного фонда по Якутии опубликовали график выплаты пенсий в январе 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В январе временно изменится график выплаты и доставки пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат, сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Якутии.

В районах доставка пенсий через отделения «Почты России» будет осуществляться по следующему графику:

4 января — выплата и доставка пенсий за 7 число;

5 января — выплаты по графику;

6 января — выплаты по графику;

7 января — выходной (праздничный) день;

8 января — выходной день (воскресенье);

9 января — выплата за 8 и 9 числа.

Далее — выплата по графику.

Доставка пенсии в городе Якутске и его пригородах, кроме 7 числа, будет осуществлена по установленному графику. За 7 число выплата будет произведена 4 января.

Перечисление денег на выплату пенсий получателям через кредитные организации, у которых график выплаты пенсий 8, 10, 16, 17 числа месяца и получателям других социальных выплат, будет осуществлено досрочно, 30 декабря 2022 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.