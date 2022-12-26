В колонии-поселении Якутии состоялся мастер-класс по пошиву традиционного якутского платья халадай

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

В колонии-поселении № 2 состоялся мастер-класс по пошиву традиционного якутского платья халадай, сообщает пресс-служба УФСИН России по Якутии.

Халадай в комплекте с безрукавкой и украшениями составляет праздничный женский костюм, который обычно носят на главный летний праздник Ысыах и на другие мероприятия. Халадаи из более простых тканей носят дома.

Мастер-швея Елена Гореева рассказала осужденным женщинам об истории якутской одежды, особенностях используемых тканей и кроя. Вместе они изготовили лекала на базе готовых выкроек, подходящих по размеру и росту выбранной модели, по которым раскроили детали платья и затем соединили. После чего притачали оборки по низу платья и оформили рукава.

Халадай ярко-желтого цвета получился аккуратно сшитым и нарядным.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Якутии

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