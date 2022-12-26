Борцы сборной Якутии завоевали пять медалей в Красноярске и Хасавюрте

Фото: пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии

23-25 декабря состоялись заключительные турниры по вольной борьбе в 2022 году, сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

Звание чемпиона в весовой категории до 92 кг Всероссийского турнира памяти героя труда РФ, заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили в Красноярске завоевал Никита Софронов.

Отмечается, что это позволит ему выступить на международном турнире «Иван Ярыгин» в следующем году.

Призовые места также выиграли Дьулустан Федотов в категории до 57 кг, Максим Толмачев в весе до 97 кг и Эдуард Максимов, выступающий в весе до 125 кг.

Также в воскресенье завершился международный турнир памяти прославленных борцов XIX-XX столетий в Хасавюрте (Дагестан). Лучший результат из якутских борцов показал тяжеловес Никита Хабаров, который смог завоевать награду бронзового достоинства в весе до 125 кг. В малом финале он смог одержать победу над хозяином ковра Хабибом Давудгаджиевым со счетом 3:2.

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