Житель города Мирный в Якутии поставил антирекорд, переведя мошенникам около 9 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

54-летний житель города Мирного взял в кредит около 9 миллионов рублей и отдал мошенникам, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Аферисты позвонили мужчине под видом специалистов банка. Они сообщили ему, что неизвестные получили доступ к его личному кабинету и подали заявку на кредит.

Они убедили потерпевшего оформить в банке два кредита на общую сумму 8,3 миллионов рублей, якобы чтобы предотвратить незаконные действия, а затем заставили его перевести все деньги на счета мошенников.

Помимо кредитных денег, мужчина перевел мошенникам еще и личные сбережения в размере 400 тысяч рублей.

В МВД еще раз предупреждают: если вам по телефону неизвестные сообщают о попытках несанкционированного списания, смены номера телефона или оформления кредита без вашего ведома, то следует немедленно прервать звонок и для полного выяснения ситуации обратиться на горячую линию банка.

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