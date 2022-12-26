В Ленском районе суд обязал должника вернуть 5 миллионов рублей пенсионеру-инвалиду

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В Ленском районе пенсионер-инвалид одолжил 5 миллионов рублей знакомому, но долг долго не возвращали. С просьбой защитить его права пожилому мужчине пришлось обратиться в прокуратуру.

С июля 2021 года по июль 2022 года пенсионер-инвалид передал по договору займа 5 млн рублей знакомому. В течение длительного времени заемщик не возвращал долг возвращению.

Прокурор Ленского района подготовил иск в интересах пенсионера, который по состоянию здоровья и возраста сам не смог обратиться в суд. Судья удовлетворил в полном объеме требования о взыскании с должника 5 млн. рублей в пользу заявителя.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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