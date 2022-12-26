Детям из города Кировское в ДНР передали новогодние подарки из Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Детям из города Кировское Донецкой Народной Республики передали новогодние подарки из Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Поздравили маленьких жителей подшефного города с наступающим Новым годом, передали им подарки от якутян», — сообщил заместитель Оперативного штаба по дополнительному оснащению экипировкой, председатель Госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков.

Отмечается, что якутяне продолжают вносить свой вклад в становление мирной жизни в городе Кировское.

Отремонтированы пострадавшие в результате обстрелов школы, больница, многоквартирные дома, объекты ЖКХ. Весь запланированный объем работ выполнен полностью. В следующем году планируется восстановление детских садов, жилого фонда и стадиона.

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