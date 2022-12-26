Прокуратура поручила найти виновников в разрушении колесоотбойников на Комсомольской площади в Якутске

Фото: прокуратура Якутии

Осенью Комсомольскую площадь Якутска оборудовали колесоотбойниками, которые должны были препятствовать ночному дрифту. Конструкции продержались всего около месяца, по факту их повреждений прокуратура Якутии поручила провести проверку.

Спасти одну из центральных площадей Якутска от ночных гонщиков просили жители близстоящих домов в течение последних пары лет. Деньги на эти цели в бюджете республики нашлись только в 2022 году. Изначально планировалось завершить работы летом, но из-за формальностей сроки затянулись и площадь оборудовали небольшими преградами для машин только в октябре.

Всего было установлено 57 металлических колесоотбойников анкерными креплениями в слой асфальта. Правда, уже в первой половине ноября часть конструкций оказалась вырвана. Потребовался новый монтаж. В «Конгресс-центре Якутия», в чьем оперативном управлении находится Комсомольская площадь, планировали вычислять дрифтеров и вандалов по камерам видеонаблюдения.

Как выяснила проверка прокуратуры Якутска, меры по возмещению ущерба бюджету республики, в том числе дополнительные расходы на новую установку колесоотбойников, так и не были приняты. Виновных в разрушении инфраструктуры можно было найти с помощью ГИБДД, но учреждение этого не сделало. Надзорный орган внес руководителю «Конгресс-центра Якутия» представление, которое находится на рассмотрении и контроле.

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