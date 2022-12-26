В Якутии выявлено 68 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 26 декабря в Якутии зарегистрировано 68 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 31 случай, в Жиганском районе — 8 случаев, в Среднеколымском — 5, в Алданском — 4, в Усть-Майском, Хангаласском районах — по 3 случая, в Верхневилюйском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Оймяконском, Оленекском районах — по 2 случая, в Олекминском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 415 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 702 284 теста.

За последние сутки госпитализировано 9 человек, выздоровело 78 человек. лечение в стационарах получают 2,9% больных, в амбулаторных условиях — 97,1%. Из 155 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 36,8%.

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