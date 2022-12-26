Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что выдвинется на второй срок

Фото: KP.RU

25 декабря во время пресс-конференции глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что планирует выдвинуться на второй срок.

— Многие спрашивают, агитируют. Если будут доверие президента и поддержка жителей, то я на второй срок выдвинусь, — заявил Айсен Николаев.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Якутии пройдут выборы главы республики, а также народных депутатов и депутатов Якутской гордумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

О втором сроке, санкциях, любимой соцсети и многом другом. Итоговая пресс-конференция главы Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.