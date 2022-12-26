Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 26 декабря

Фото: big-rostov.ru

В понедельник, 26 декабря, в ряде районов Якутска планово прервется подача электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города .

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Три сосны, 54/4 - 122/5, Вилюйский тр., 5 км, 3/38, Сергеляхское шоссе, 5 км, 1 - 22/1, ДСК «Хонуу», ул. Лермонтова, 134, 134/1, 136, 136/1, 138, ул. Сосновая, 50 - 58, ДСПК «Прогресс», ул. Бекетова, 57, 59, Покровский тр., 9, 10 км, СОТ «Селекционер», ул. Белое озеро, Хатын-Юряхское шоссе, 6 км.

09.30 – 14.00 – ул. П. Алексеева, 83-93/1, ул. Котенко, 16/1-41, ул. Ф. Кона, 4-39, ул. П. Егорова, 22-22/1, ул. Асямова, 1-13, ул. Ногина, 4-37.

10.00 – 14.00 - пос. Пригород, Покровский тр., 5-9 км, ул. Автодорожная, 55/7.

13.30 – 16.30 – ул. Титова, 12, ул. Воинская, 10/1,10/1а, ул. Ильинка, 1/1.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении:

- горячего водоснабжения:

09.00 – 11.30 - квартал 71,128: ул. Пушкина, 24, 12, ул. Кирова, 20 (Дворец детства), 20/1 (ДСК «Модун»), ул. Пояркова, 22 (Цирк), 21, 21/1, 17, 17/2, 23, 19, 19/1, ул. Ломоносова, 36, 36/1, 42/1, 29, 29/1, 42, 27, 35 - 35/7, 31/3, 31/2, 31, ул. Курашова, 27/1, 27/2, 27, 29, 29/2, 31 (снижение давления ГВС).

- теплоснабжения:

09.00 – 11.30 - квартал 71,128: ул. Пушкина, 24, 12, ул. Кирова, 20 (Дворец детства), 20/1 (ДСК «Модун»), ул. Пояркова, 22 (Цирк), 21, 21/1, 17, 17/2, 23, 19, 19/1, ул. Ломоносова, 36, 36/1, 42/1, 29, 29/1, 42, 27, 35 - 35/7, 31/3, 31/2, 31, ул. Курашова, 27/1, 27/2, 27, 29, 29/2, 31.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

09.30 – 16.30 – ул. Кирова, 5, 7/2, 7/3, 7/4, пер. Глухой, 1, 1А, 2/1, 3.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.