В микрорайоне Марха Якутска энергетики восстанавливают сбитую опору

Фото: пресс-служба Центральных электрических сетей

Утром 25 декабря машина наехала на опору воздушной линии по Маганскому тракту, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

В результате ДТП был поврежден пасынок анкерной опоры. Ограничений электроснабжения потребителей не последовало.

Однако для восстановления опоры необходимо ввести вынужденное ограничение для безопасного производства работ, отметили в ЦЭС.

Под ограничение ориентировочно с 13:30 до 16:30 попадут жители, проживающие по следующим улицам: Заречная, Интернациональная, Молодежная, Интузиастов, пер. Футбольный, Кошевого (частично), Мостовиков, Лесная, Я. Петерса (частично), Подгорная, Новоподгорная, Дзержинского (частично), Ойунского, Якутская, Молодёжный поселок Спутник-2 (частично).

Возможно ранее включение по завершении работ. В восстановительных работах задействована бригада службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС в составе 5 человек и 5 единиц техники.

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