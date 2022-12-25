В Якутске на Хатынг-Юряхском шоссе открыли новую теплую остановку

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

24 декабря в Якутске состоялось открытие теплой остановки на Хатынг-Юряхском шоссе, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня открываем новый объект на конечной остановке автобусного маршрута №25 „2-ая дамба“. Для удобства и комфорта горожан будем уделять повышенное внимание содержанию теплых остановок», — сказал заместитель главы города Якутска Антон Алексеенко.

Ввод теплых остановок в Якутске продолжается, несмотря на определенные сложности в эксплуатации. На территории Хатынг-Юряхского шоссе расположен частный сектор, в котором находится более 4 тысяч частных жилых домов.

Ответственность за содержание теплой остановки несет МУП «ЯПАК», в скором времени здесь планируется открыть торговый киоск.

«Отмечу, что жители этого района обращаются с большой просьбой построить теплые павильоны на остановках „3-я дамба“ и на 9 километре Хатынг-Юряхского шоссе. При этом жители готовы соблюдать чистоту и порядок», — отметил руководитель управы Строительного округа Василий Рязанский.

В этом году в Строительном округе открыли еще две новые теплые остановки — по Окружному шоссе «Авторынок Лера» и остановку «Свердлова» по улице Лермонтова.

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