В Якутии выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 25 декабря в Якутии зарегистрировано 71 новый случай COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 32 случая, в Алданском районе — 7 случаев, в Жиганском, Усть-Майском, Чурапчинском районах — по 5 случаев, в Хангаласском районе — 3 случая, в Верхневилюйском, Оймяконском, Среднеколымском районах — по 2 случая, в Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Оленекском, Усть-Алданском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 851 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 701 869 тестов.

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