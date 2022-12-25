Акробаты сорвались с каната во время выступления на Елке главы Якутии

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Инцидент с падением гимнастов произошел 24 декабря во время выступления на Елке главы Якутии, куда были приглашены лучшие ученики республики.

Трое воздушных акробатов выполняли сложный трюк на канате. Внезапно они потеряли равновесие, двое из них смогли зацепиться за канат, но третьему повезло меньше — мужчина с шестом упал вниз и ударился головой о бортик арены. Пострадавшего немедленно увели за кулисы, остальные гимнасты быстро завершили номер и тоже удалились.

Как позже сообщили в пресс-службе цирка, в результате инцидента никто серьезных травм не получил, а пострадавший артист чувствует себя нормально.

Елка главы Якутии — ежегодное традиционное мероприятие, на которое собираются учащиеся 9-11 классов со всех республики. Это отличники учебы, активисты, спортсмены, победители олимпиад, научно-практических конференций и так далее. В этом году Елку главы посетило более 700 учеников, в том числе дети из семей участников СВО. Все приглашенные на Елку получили стипендии в размере 25 тысяч рублей.

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