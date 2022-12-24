Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 25 декабря

Фото: KP.RU

Днем 25 декабря температура воздуха в столице республики составит минус 25-27 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, ветер переменный 1-3 м/с. Ночью -27-29°, днем -25-27°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 26 градусов, слабый снег, ветер 1-4 м/с.

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