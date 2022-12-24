Мошенники обманули за сутки четырех водителей такси

Фото: vkurske.com

В последние дни увеличились случаи обмана дистанционными мошенниками водителей такси, сообщает МВД по Якутии.

Схема обмана аналогичная тем, что уже используют преступники. Водитель через приложение принимает заказ якобы от организации. А чтобы получить оплату необходимо перейти по ссылке и привязать свою карту для получения оплаты. В результате происходят списания денежных средств у самих водителей.

Второй способ это когда водителя просят назвать данные банковской карты, а потом одноразовый конфиденциальный код для подтверждения списания денежных средств.

Таким образом, только за минувшие сутки четыре водителя такси потеряли свои деньги. Женщина из Алдана лишилась 174 тысяч рублей, двое мужчин отдали злоумышленникам по 24 тысячи рублей, сумма ущерба четвертой жертвы устанавливается.

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