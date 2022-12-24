В Якутске в ДТП погиб пассажир, еще трое получили травмы

Фото: УГИБДД по Якутии

24 декабря в 10:40 в ГАИ поступило сообщение от оператора скорой медицинской помощи о ДТП с погибшим в селе Хатассы.

Оказалось, что водитель 1994 года рождения, на «Тойоте Аллион» ехал со стороны Хатасс в сторону Якутска .На перекрестке улиц Каландаришвили-Воинская он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота Витц».

Пассажир «Тойота Витц» скончался на месте. Два пассажира и водитель с травмами были доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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