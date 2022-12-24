В Якутии выявлено 75 новых случаев COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 24 декабря на территории республики зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.

В Якутске зафиксировано 38 случаев. И еще в 15 районах зарегистрировано от шести до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 450 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 701 018 тестов.

За последние сутки госпитализировано девять пациентов, а выздоровело 252 человека.

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