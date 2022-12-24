«Ваша дочь стала виновницей ДТП». В Якутске мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске произошел очередной случай мошенничества по схеме «ваш родственник попал в ДТП», сообщает МВД по Якутии.

На этот раз жертвой аферистов стала 75-летняя пенсионерка. Вечером ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился «следователем Галкиным». Он убедил пожилую женщину, что её дочь попала в аварию и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, он заявил, что дочь стала виновницей ДТП, где пострадала беременная девушка. Он сообщил, что потерпевшая сторона потребовала 800 000 рублей.

Испуганная пенсионерка поверила ему на слово и по его инструкции передала курьеру наличными 800 000 рублей. Только после этого она позвонила своей дочери и узнала, что с ней всё в порядке.

Напомним, аналогичная история случилась недавно. 71-летней жительнице города неизвестные позвонили на домашний телефон и сказали, что ее дочь стала виновницей ДТП, так как переходила дорогу в неположенном месте. Мужчина сообщил, что теперь ей грозит тюремный срок. Пожилая женщина тоже отдала 90 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске мошенники обманули пенсионерку, сказав, что ее дочь стала виновницей ДТП (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.