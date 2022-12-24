Якутский город Томмот получит 80 миллионов рублей за проект зоны отдыха «Укулан»

Фото: Лето. Якутия.

На строительство зоны отдыха «Укулан» Томмот получит 80 миллионов рублей, сообщает Управление архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

Подведение итогов прошло 23 декабря в Москве.

Отметим, что в этом году Якутия уже принимала участие в этом конкурсе, отправив четыре заявки от Олекминска, Ленска, Алдана и Томмота. В августе в Тамбове подвели итоги: проекты благоустройства общественных пространств в городах Олекминск, Ленск и Алдан вошли в число 160 лучших в стране.

На реализацию проектов в 2023-2024 годах республика получит 240 миллионов рублей из федерального бюджета: Ленск — 85 миллионов, Алдан — 85 миллионов и Олекминск — 70 миллионов.

Томмоту тогда не повезло, поэтому когда был объявлен дополнительный конкурс, команда проекта учла все замечания и доработала заявку в части более предметного вовлечения жителей и уточнения экономических параметров.

И жюри оценила исправления, присудив Томмоту победу. Таким образом, все проекты этого года стали победителями.

Подробнее о проекте

Зона отдыха «Укулан» — это прилегающая территория к будущему музею промышленности Южной Якутии. Инициатором строительства музея выступает АО АК «Железные дороги Якутии». Зона отдыха должна стать круглогодичным пространством.

Фото: Лето. Якутия.

Реализация проекта разделена на два этапа. На территории первой очереди будет располагаться музей под открытым небом с экспонатами промышленной техники, посмотреть на которые можно будет с приподнятого над землей прогулочного променада, вдоль которого будут проходить железнодорожные пути.

Вторая очередь включает многофункциональные площадки активного отдыха: детские и спортивные площадки, скейт-парк, зону для массовых мероприятий, зону водного канала с колесом обозрения.

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