В Якутске наградили многодетных матерей

Фото: мэрия Якутска

В Якутске сегодня прошла церемония награждения многодетных матерей почетными знаками «Слава матери». В мероприятии принимал участие мэр города Евгений Григорьев, представители Гордумы и соцзащиты. Также на награждение пригласили глав «Лиги женщин города Якутска», «Совета многодетных матерей города Якутска» и «Совета отцов города Якутска».

«В своем недавнем послании Айсен Николаев объявил о продлении учрежденного им целевого капитала «Дети столетия» на пять лет. Отмечу, что в этом году в городе Якутске родилось более 4 тысяч детей. Наш город демонстрирует лучшие показатели по рождаемости в республике и по Дальнему Востоку в целом», — заявил Григорьев.

За особые заслуги знаки «Слава матери» вручили самым активным многодетным мамам Якутска. Лучшим руководителям общественных организаций также вручили юбилейный знак «390-летие со дня основания города Якутска». А известные в Якутске многодетные семьи Копыриных и Тарабукиных получили дипломы в номинациях «Золотая семья» и «Приемная семья».

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