В Якутии завели дело на «Минпромсырье» за незаконную добычу ископаемых на 81 миллион рублей

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Якутии завела уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых коммерческой организацией. Сумма незаконного дохода компании составила более 81 миллиона рублей. Прокуратура занимается расследованием совместно с ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, деятельность фирма вела на территории Алданского района. У компании не было лицензии на право пользования недрами, тем не менее, она незаконно добывала магматические и метаморфические породы, в частности, диопсид, необходимый для производства базальтовых плит.

В итоге компания успела выкопать более 62 тысяч тонн диопсида и даже изготовить партию плит, доход от продажи которых также считается незаконным. Сейчас по уголовному делу ведутся следственные действия.

Отметим, что по данным «КП-Якутия», речь идет об ООО «Минпромсырье». Компания зарегистрирована в Томмоте, и сейчас находится в процессе ликвидации, который был запущен 15 декабря.

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