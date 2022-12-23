Общественность высказалась по поводу дополнительных запретов на продажу алкоголя в Якутске

Фото: ОП Якутии

В Якутске прошло открытое обсуждение «Якутск – город здоровья», на котором была затронута тема новых запретов на продажу алкоголя. Ранее в соцсетях стали появляться ролики от «неравнодушных жителей», которые жаловались на засилие алкоточек в городе. В то же время, власти Якутии рассматривают законопроект о дополнительных условиях для торговцев спиртным.

В частности, чиновники предлагают увеличить порог разрешенной площади торговых точек с 20 до 75 квадратных метров. Это поставит крест на многочисленных разливайках в жилых кварталах.

«Там два пластиковых стола и две пластиковых табуретки и якобы это общепит. Ресторан, кафе, бар, как угодно называйте, но смысл один — зашел, купил бутылку и ушел. Никто не оказывает услуг общепита — нет официантов, уборщиков, поваров. То есть такие заведения не обеспечивают людей заработной платой, просто идет спаивание населения в обход закона. Мы боремся сейчас с ними», — отметил мэр Якутска Евгений Григорьев.

В обсуждении участвовало более 250 человек – не только общественники, но и простые граждане, и правоохранители. Многие высказались в поддержку закона – жители обеспокоены ростом числа пивнушек и связанных с ними проблем.

«Живя в 300 метрах от школы мне приходится встречать и провожать ребенка, потому что в 100 метрах находится алкоточка, где собираются асоциальные личности в состоянии алкогольного опьянения. Неадекватный человек несет угрозу жизни ребенка», — отметила одна из участниц обсуждения.

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