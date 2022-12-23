В Якутии открыли автозимник Кангалассы — Соттинцы

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

С 23 декабря разрешено движение автотранспорта по автозимнику Кангалассы —Соттинцы на автомобильной дороге «Борогон», сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Максимальная разрешенная грузоподъемность — до 5 тонн.

В ведомстве напомнили, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность со штрафом для граждан — в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

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