В Якутске мошенники обманули сотрудницу налоговой службы на 825 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Якутска обратилась 60-летняя сотрудница Федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ей позвонили с номеров, начинающихся с «8-991…» и «8-936» неизвестные, которые представились банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что от имени женщины поступила заявка на смену номера и получение кредита.

Мошенники смогли уговорить растерянную женщину установить на телефон приложение «AweSun» и ввести данные банковской карты, чтобы якобы защитить свои деньги. Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая лишилась 825 000 рублей, хранящихся на банковском счете.

В МВД Якутии еще раз напоминают: не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы во время звонка, и не устанавливайте навязываемые неизвестные приложения или программы.

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на «горячую линию» финансового учреждения.

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