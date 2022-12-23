Избила и укусила. На якутскую студентку завели дело после нападения на полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На студентку одного из учебных заведений Чурапчинского района завели дело после нападения на полицейского, сообщает прокуратура Якутии.

Пьяную девушку забрал вечером из студенческого общежития патруль на служебном автомобиле. Пока ее везли в отдел, она нанесла одному из полицейских многочисленные удары руками и ногами, а также укусила сотрудника через форменное обмундирование.

На нее завели дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело расследуется следователем Чурапчинского МСО СУ СК РФ по Якутии.

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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