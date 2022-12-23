Ледовую переправу Якутск — Нижний Бестях через реку Лену откроют после Нового года

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

В ФКУ Упрдор «Вилюй» назвали ориентировочную дату открытия ледового автозимника Якутск — Нижний Бестях через реку Лену.

В управлении считают, что это произойдет 5 января 2023 года, то есть уже после празднования Нового года.

«Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова дата открытия может быть скорректирована», — добавили в ФКУ Упрдор «Вилюй».

Ранее 15 декабря был открыт ледовый автозимник через реку Лену по направлению Хатассы — Павловск. 23 декабря его грузоподъемность увеличили до 15 тонн.

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