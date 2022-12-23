У работников Малой академии наук Якутии, где ранее отравились ученики, выявили кишечную инфекцию

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура Хангасского района провела проверку информации о массовом заболевании детей в Малой академии наук Якутии в селе Чапаево.

Напомним, что с 4 по 6 ноября 79 учеников одной из школ находились на обучении в Малой академии наук (его еще называют «Ленский край» - прим.ред).

6 ноября к фельдшеру с жалобами на состояние здоровья, в том числе рвоту, диарею, слабость, головную боль, насморк обратилось 19 детей. Рассматривалась версия о несвежих продуктах, а также о вспышке ротавирусной инфекции.

Позже Роспотребнадзор по Якутии сообщил, что было зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди детей. Ведомство начало эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции и условий, способствовавших заражению.

Свою проверку также начала комиссия Минобразования Якутии. По ее данным, факт пищевого отравления был не подтвержден, а также комиссия не установила случаев госпитализации детей.

Что выявлено в итоге?

По результатам отобранных проб в семи пробах работников учреждения выявлен норовирус (острая кишечная инфекция, сопровождается тошнотой и повышением температуры - прим.ред.).

А также обнаружено, что у повара отсутствует санитарно-гигиеническая аттестация. Кроме того, в пробе одного из готовых блюд установлены недопустимые нормы E.coli и бактерий группы кишечных палочек.

Замечания у проверяющих вызвали и результаты лабораторных исследований питьевой воды системы внутреннего водопровода. Они показали наличие общих колиформных бактерий, вода не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Также установлены иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки прокуратура внесла ректору Малой академии наук Якутии Василию Павлову представление. Он также привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

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