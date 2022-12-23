Отключения воды, тепла и газа в Якутске на 23 декабря

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В четверг, 22 декабря, в ряде районов Якутска временно прервется подача воды, тепла и газа в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении:

— горячего водоснабжения:

10.00 – 11.30 - ул. Курнатовского, 1/1,1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова, 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская, 21/1.

— холодного водоснабжения:

10.00 – 11.30 - ул. Курнатовского, 1/1,1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова, 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская, 21/1.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

— холодного водоснабжения:

09.00 – 15.00 – ул. Октябрьская, 16, 18, 21, ул. Советская, 32, 36, ул. Дружба Народов, 2-8.

11.00 – 13.00 – ул. Ильменская, 21, 23, 25, 29, ул. Винокурова, 39/4, 39/5, 40, 40а, 40б, 40в, ул. Лонгинова, 19/10, 24/1, 24/12, 24/12а, 26/2.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

09.00 – 11.00 - мкр. Сергелях, ДСПК "Электрик".

09.00 – 13.00 – ул. Лонгинова, 70, 72/1, 42/5А, 42/2А.

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