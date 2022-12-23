В Якутии выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 23 декабря в Якутии зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 40 случаев, в Чурапчинском районе — 8 случаев, в Жиганском, Хангаласском районах — по 6 случаев, в Среднеколымском, Усть-Майском районах — по 3 случая, в Алданском, Кобяйском районах — по 2 случая, в Верхневилюйском, Горном, Ленском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 921 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 699 568 тестов.

За последние сутки госпитализировано 8 человек, выздоровело 224 человека. Лечение в стационарах получают 13,3% больных, в амбулаторных условиях — 86,7%. Из 165 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 38,8%.

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