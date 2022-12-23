В Якутию из зоны СВО вернулись добровольцы республиканского отряда «Боотур»

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

23 декабря добровольцы отряда «Боотур» вернулись в Якутию со спецоперации. Их торжественно встретили в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Отряд «Боотур» показал себя в ходе выполнения боевых задач как подготовленное и эффективное подразделение. Отмечается, что все бойцы отряда самоотверженно, умело и полностью исполняли все боевые приказы командования, честно исполнили воинский долг.

«Ребята выполнили свою задачу достойно. Подняли на новый высокий уровень якутский добровольческий батальон. Большое спасибо республике за поддержку. Сегодня испытываю волнение за тех ребят, которые остались, поэтому надо возвращаться обратно», — отметил начальник штаба батальона «БАРС-2» с позывным «Пилигрим».

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Потерь в отряде нет. Бойцы поблагодарили главу Якутии Айсена Николаева, всех земляков за поддержку и помощь — в отряд беспрерывно доставлялись техника, снаряжение и продукты питания.

Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко вручил каждому прибывшему на родину бойцу отряда якутский нож. Напомним, ранее глава Якутии Айсен Николаев обратился с просьбой к известным якутским мастерам выковать якутские ножи для воинов-якутян.

«Благодарю всех добровольцев за службу. Самое главное ребятам — набраться сил, здоровья и побыть с семьями. Важно, чтобы они почувствовали, что их ждут, уважают и любят», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

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