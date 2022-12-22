Якутского журналиста Ариана Романовского оставили в СИЗО по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Журналиста из Якутии Ариана Романовского оставили в СИЗО по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Романовский был задержан вместе с с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым и журналистом Тамерланом Бигаевым.

Все задержанные работали в телеграм-канале, который подчинялся Собчак. Сотрудников обвиняют в публикации поста про Чемезова и последующем вымогательстве у того 11 миллионов рублей за его удаление. Примечательно, что сама Собчак в деле проходит лишь свидетелем.

Отметим, что Романовского задержали еще 26 октября: сегодня суд продлил ему и остальным подозреваемым срок ареста еще на три месяца. В СИЗО они пробудут до 24 марта следующего года.

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