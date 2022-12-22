Проезд в автобусах Якутска предложили поднять до 45 рублей

Фото: мэрия Якутска

Союз автоперевозчиков Якутска предложил поднять плату за проезд в городских автобусах до 45 рублей. Перевозчики настаивают, что содержание автопарка становится дороже, растет цена на топливо и запчасти.

«Общественный транспорт является одной из самых острых проблем города Якутска. Несмотря на то, что в этом году были введены в строй 100 новых автобусов, этого не хватает. Если мы хотим ездить на хороших автобусах, чтобы их становилось больше, а водители получали достойную оплату труда, необходимо повышать тариф на проезд. С таким предложением к нам обратились из «СоюзАвто»», — отметил глава Якутска Евгений Григорьев.

Сам мэр считает, что подъем стоимости до 45 рублей будет слишком резким скачком, и стоит оставаться в рамках инфляции. Григорьев также отметил, что власти в будущем году проанализируют, какие маршруты реально нужны горожанам, а от каких можно будет отказаться или переделать.

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