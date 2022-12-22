В Якутске отобрали иномарку у водителя, который попался пьяным за рулем

Фото: прокуратура Якутии

В Якутске суд вынес приговор мужчине, который сел за руль пьяным. Преступление он совершил повторно – ранее его уже подвергали административному наказанию за пьяную езду, но якутянин не сделал выводов. Из-за этого приговор за новый эпизод оказался куда более суровым.

Как рассказали в прокуратуре, мужчину поймали за пьяным вождением еще в августе. По словам полицейских, его состояние было таким, что ставило под угрозу жизнь и здоровье других водителей.

Суд не стал сажать мужчину в колонию, хотя мог бы – вместо этого его приговорили к 180 часам обязательных работ. Однако также в доход государства был изъят автомобиль подсудимого – Toyota Vista.

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