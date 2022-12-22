В Якутске на проспекте Ленина пробурили термометрические скважины

Фото: мэрия Якутска

В Якутске эксперты решили проверить состояние грунта под дорожным полотном на проспекте Ленина. Для этого там пробурили скважины 15-метровой глубины, в которые спустили термометрическое оборудование и термотрубки.

«Установка данных трубок обусловлена потребностью долгосрочного мониторинга влияния конструктивных теплоизоляционных слоев дорожной одежды на земляное полотно в вечной мерзлоте. Работы будут завершены в срок до 23 декабря, в дальнейшем при наступлении положительных температур, технологические отверстия будут забетонированы», – сообщили в МКУ «Главстрой».

Работы по бурению ведутся совместно с университетом им. Аммосова. Скважины пробурили в районе домов по адресам Ленина, 17, 19 и 22.

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