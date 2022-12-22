Якутия подписала договор о сотрудничестве с Донецкой народной республикой

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение о сотрудничестве с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Стороны встретились в Москве и провели официальную церемонию подписания – по словам Николаева, договор поможет социально-экономическому развитию обеих республик.

«Мы будем вместе работать по расширению и укреплению нашего взаимодействия по многим отраслям, начиная от помощи нашим военнослужащим, заканчивая сферой айти и восстановлением города Кировское. Уверен, что наши добрые отношения станут еще крепче и будут направлены на развитие наших республик и великой России!», – заявил глава Якутии.

Отметим, что ранее республика Саха, по примеру других регионов России, взяла шефство над городом Кировское в ДНР. Якутия обязалась помочь городу с восстановлением социальных объектов, кроме того, сейчас, например, в Кировском работает бригада якутских врачей-офтальмологов.

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