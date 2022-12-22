В торговом центре «Ураса Молл» в Якутске прошли пожарные учения

Фото: SakhaLife

В торговом центре «Ураса Молл» на Автостраде 50 лет Октября в Якутске провели показательные пожарные учения, сообщает издание ЯСИА.

По легенде, возгорание началось в одном из бутиков из-за короткого замыкания. На место прибыл личный состав Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Отмечается, что пожарным дают всего одну минуту на сборы, а доехать одни должны в течение десяти минут.

Посетителей и сотрудников эвакуировали. Часть пожарных тушила условный огонь. Часть — проверяла, не осталось ли кого в помещениях.

Огонь «потушили» за девять минут.

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