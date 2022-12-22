Мэр Якутска рассказал об успехах в работе штрафстоянки для лошадей

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Штрафстоянка для лошадей обретает большую актуальность в зимнее время. Об этом 22 декабря заявил глава Якутска Евгений Григорьев во время встречи с представителями СМИ.

«Летом у лошадей есть территории для выпаса, кормовая база большая. Здесь (в городе) лошади появляются с наступлением морозов, их кормовой базой становились мусорные баки», — сказал мэр.

Евгений Григорьев рассказал, что у безнадзорных лошадей проверили набитые тавро. Выяснилось, что бродячими животными владеют менее 10 человек.

«Мы поговорили с этими людьми раз-два, они не обратили должного внимания. Решили тогда наказать их рублей. Запустили штрафстоянку в тестовом режиме, подняли оплату, поймали лошадей. Один раз человек заплатил 140 тысяч рублей — о его лошадях с тех пор ни сном, ни духом», — рассказал глава города.

Он отметил, что для владельцев коней стало дешевле знать, где именно находятся их животные, чем выпускать их на произвол судьбы.

«Сейчас я и сам, когда езжу по городу, и по обращению ЕДДС лошадей в городе не вижу. И сигналов в социальных сетях меньше стало. Тема рабочая, поэтому обязательно будем продолжать, будем финансировать и добиваться того, чтобы лошадей в городе не было», — резюмировал Григорьев.

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