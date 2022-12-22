В пятницу в Якутске ожидается «жара» в -28 градусов

Фото: KP.RU

Днем 23 декабря в Якутске температура воздуха составит до -28 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-западный 1-5 м/с. Ночью -31-33°, днем -28-30°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -35 градусов, штиль.

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