Жителя Якутии наградили за трату 42 гигабайт интернет-трафика в 2022 году

В селе Кептин торжественно запустили новые линии связи. Фото: пресс-служба Мининноваций Якутии

Самым активным пользователем интернета в селе Кептин Горного района стал Владимир Тимофеев. Награждение прошло в рамках официального запуска ВОЛС в этом населенном пункте, которое прошло 21 декабря, сообщили «КП – Якутии» в пресс-службе «Ростелекома».

До появления высокоскоростной линии связи в самом отдаленном селе Горного района пользовались лимитным спутниковым интернетом. За 2022 год Владимир Тимофеев скачал 42 тысячи мегабайт трафика. Это примерно пара фильмов в высоком разрешении или целый сезон сериала. Но что для горожанина привычный вечер, то для жителя селения в 120 домов – это рекорд года.

Фото: t.me/silatrudagorny / пресс-служба «Сахателеком»

Как отметили в пресс-службе компании, следить за трафиком абонентов – привычная практика, которая позволяет разрабатывать более актуальные предложения, бонусы и акции.

В село Кептин оптоволокно пришло в октябре 2022 года. Вчера, 21 декабря, состоялся торжественный запуск. В этот же день здесь официально появилась сотовая связь 4 поколения LTE.

Как отметил министр инноваций Анатолий Семенов, теперь Горный район официально стал полностью оцифрованным. За это он выразил благодарность филиал «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» компании «Вымпелком» «Билайн».

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