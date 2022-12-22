В Якутске в День энергетика открыли скульптуру «Электромонтер на опоре»

Фото: t.me/kyrdzhagas

22 декабря в Якутске в честь профессионального праздника был открыт памятник энергетикам. Об этом в своих соцсетях сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

«Скульптурная композиция „Электромонтер на опоре“ была изготовлена в нашем ремонтно-механическом цехе», — рассказал он.

Кырджагасов добавил, что «Водоканал» является одним из крупных потребителей электроэнергии в Якутске, Жатае, Верхневилюйске и Покровске.

«Главная задача наших энергетиков — обеспечить бесперебойное энергоснабжение всех объектов, безаварийную эксплуатацию электроустановок, оборудования», — подытожил гендиректор.

Фото: t.me/kyrdzhagas

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