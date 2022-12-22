В Якутии открылся Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов республики

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки Якутии

21 декабря в Якутске открылся Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии, сообщает Медиацентр Национальной библиотеки республики.

Центр будет работать на базе Национальной библиотеки Якутии. Открытие центра состоялось в рамках основных мероприятий празднования 100-летия ЯАССР.

«Проведена огромная работа, сделано все, чтобы сохранить наследие, и чтобы оно могло передаваться из поколения в поколение. Впервые на Дальнем Востоке мы создали информационный код республики», — отметил председатель правительства республики Андрей Тарасенко.

Символом открытия Центра цифровизации стало сканирование уникальной газеты «Известия» 1922 года со статьей об основании ЯАССР, подаренная фонду библиотеки Главой республики Айсеном Николаевым в 2022 году.

Ключевыми направлениями Центра цифровизации являются цифровые проекты по сохранению культурного и языкового наследия Якутии, в том числе «Культурный код Якутии», «Радио Олонхо» и цифровую библиотеку «Книгакан».

Также инновационным проектом является портал «Энциклопедия Якутии», разрабатываемый в тандеме с Академией наук Якутии и ООО «ДИТ-М» с 2021 года.

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