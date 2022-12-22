Свыше 6700 первоклассников Якутска получат подарки от мэра

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С 21 декабря во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой стартовали новогодние торжества для первоклассников, они будут проходить по 30 декабря, сообщает столичное Управление образования.

6737 первоклассников получат новогодние подарки от главы Якутска Евгения Григорьева. В том числе, подарки получат дети участников СВО.

Напомним, комиссия по эпидемиологической ситуации зафиксировала, что заболеваемость среди детей существенно ниже критического значения. Поэтому праздничные утренники для детей решено не отменять.

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