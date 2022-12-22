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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:30

Свыше 6700 первоклассников Якутска получат подарки от мэра

Детские утренники для первоклассников начались с 21 декабря
Михаил ГОРОХОВ
Фото: 2Гис

Фото: 2Гис

С 21 декабря во Дворце детского творчества им. Ф.И. Авдеевой стартовали новогодние торжества для первоклассников, они будут проходить по 30 декабря, сообщает столичное Управление образования.

6737 первоклассников получат новогодние подарки от главы Якутска Евгения Григорьева. В том числе, подарки получат дети участников СВО.

Напомним, комиссия по эпидемиологической ситуации зафиксировала, что заболеваемость среди детей существенно ниже критического значения. Поэтому праздничные утренники для детей решено не отменять.

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