В Якутию вернулся еще один участник СВО — автор робота «Ведроид»

Фото: пресс-служба Мининноваций Якутии

В Якутск 22 декабря прибыл участник специальной военной операции Николай Потапов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Николай Потапов является основателем ИТ-компании «Автономные технологии» и ИТ-школы ExpoSkills, резидентом технопарка «Якутия», был депутатом Якутской городской Думы III созыва от партии «Единая Россия». Один из его проектов — робот «Ведроид».

Фото: пресс-служба Мининноваций Якутии

Будучи медиком по образованию, на СВО командовал медицинским взводом, был в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«В тяжелых боях он самоотверженно спас множество раненых солдат с поля боя, где сам получил осколочное ранение. После успешно перенесенной операции он вернулся в Якутию», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мининноваций Якутии

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, Николай является примером для молодых якутян.

«Николай стал для всего нашего ИТ-сообщества настоящим героем. Даже после перенесенных испытаний, он не потерял присущего ему оптимизма и волевого настроя. По его словам, он готов работать над новыми технологичными проектами на благо страны», — рассказал министр.

Сейчас Николаю Потапову предстоит курс реабилитации.

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