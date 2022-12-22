Отключения воды, тепла и газа в Якутске на 22 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 декабря, в ряде районов Якутска временно прервется подача воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 – кварталы 136, 138, 51.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Байкалова, 14/1, 25, 25/2, 6, 2, 3, 3/1, 1, 22, ул. Красноярова, 1, 23а, 6, 20/1, 4, 14, 21, 22, 19, 20, 1/4, 25, ул. Стеклова, 8а, 8, 6, ул. Строда, 33, 39/2, ул. Ленина, 63, 63/2, 63/3, 63/4, 62, 62/1, ул. Чернышевского, 58, 54/3, 3/1, 5/1, 54/1, 1/1, 60/1, 54/2, 7, 54/3а, 1/6, 7/1, 64/2, 64/1, ул. Дежнева, 33, 20, 31, 39/1, 31/1, ул. Чкалова, 24, 11, 17, 45/1, 37/1, 43, 35, 23/1, 13, 45, 27, 19, 43/1, 23, 20, 22, 22/2.

- холодного водоснабжения:

10.00 – 12.00 – ул. Сосновая, 4, 6.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

09.30 – 16.30 – ул. Кирова, 5, 7/2, 7/3, 7/4, пер. Глухой, 2/1, 3, 1, 1а.

13.30 – 16.30 – ул. Ильменская, 41, 43, 43/1, 41/1, 39/1, 41/2, 55/5а, 45/2.

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