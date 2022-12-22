В Якутии в бюджетном учреждении 41 работнику не оплачивали проезд к месту отдыха

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одном из бюджетных учреждений Хангаласского района 41 работнику не выплачивали компенсацию расходов на проезд к месту отдыха во время отпуска и обратно, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Сумма задолженности перед работниками составила свыше 2,5 миллиона рублей.

Руководителю организации внесли представление и возбудили на него административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ — невыплата или неполная выплата в установленный срок других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

В результате задолженность перед сотрудниками была погашена.

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