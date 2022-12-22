Суд конфисковал автомобиль у жителя Якутска за повторную езду в нетрезвом виде

Фото: прокуратура Якутии

У жителя Якутска конфискован автомобиля за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В августе 2022 года сотрудниками ГИБДД остановили автомобиль Toyota Vista, проверка показала, что водитель пьян. Как выяснилось, мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За то, что он вновь поставил под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения, было заведено уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к обязательным работам на срок 180 часов с лишением права работать водителем на 2,5 года. Его машина была конфискована в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.