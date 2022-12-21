Глава Якутска встретился с семьями участников СВО

Фото: мэрия Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев провел встречу с семьями мобилизованных военнослужащих. Встреча прошла в селе Пригородный – мэр рассказал о работе городского Центра поддержки семей участников СВО и подвел итоги его работы.

«За два месяца работы Центром обработано 4014 обращений от граждан. Это колоссальный объем работы, с которым на первом этапе коллеги справились удачно. Кроме того, сотрудники Центра сейчас занимаются подготовкой к новогодним мероприятиям с вручением подарков для детей участников СВО», – отметил Григорьев.

Мэр также отметил, что сейчас продолжается сбор средств в городской благотворительный фонд «Победа». Он займется закупкой снаряжения для военнослужащих и поддержкой их семей.

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